РИАМО - 14 дек. В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возникшем пожаре в нежилом здании. Возгорание возникло в городском округе Клин, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

На тушение пожара были направлены 15 единиц техники и 47 человек.

По сообщениям СМИ, на объекте в городе Высоковск, улица Первомайская, дом 2, где возникло возгорание, расположено предприятие по переработке дерева. Дальнейшая информация уточняется.

Всего за минувшие сутки в Подмосковье возникло 30 техногенных пожаров. К их тушению привлекли 563 человека и 75 единиц техники.