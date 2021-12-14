РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 дек. Юная жительница Балашихи, ученица школы №5 Ксения Тягунова оказалась в числе победителей XVIII Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Всероссийский конкурс «Неопалимая купина» ежегодно проводится Общероссийской общественной организацией «Всероссийское добровольное пожарное общество» при поддержке министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Его цель - формирование и закрепление навыков грамотного поведения в условиях пожара и других ЧС, выявления и поддержки одаренных детей, воспитания и формирования гражданской ответственности у подрастающего поколения, а также осуществления противопожарной пропаганды.

Конкурс проходит в три этапа: муниципальный, региональный и всероссийский. В 2021 году на Всероссийский этап поступило 678 работ из 51 субъекта РФ. Количество участников в этом году составило 91670 человек.

«Коллектив Московского областного отделения ВДПО поздравляет победителей: Ксению Тягунову из Балашихи, Даниила Пантелеймонова из Пушкина и Екатерину Дубкову из городского округа Истра с победой в финале конкурса и желает им дальнейших творческих успехов», - говорится в сообщении.

Участники конкурса представили на суд жюри свои творения в 3 номинациях: художественно-изобразительное творчество (рисунки, плакаты, стенгазеты), декоративно-прикладное творчество (аппликации, оригами, вышивка, вязание, папье маше и др.) и технические виды творчества (настольные игры, моделирование, настольные игры), поразив организаторов искусством выполнения работ, креативностью мышления и буйством красок, ведь тематика конкурса пожарная.