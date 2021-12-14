РИАМО - 14 дек. На Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова прошла выкатка первого летного образца российского ударного беспилотника С-70 «Охотник», сообщает газета «Известия».

По словам замминистра обороны России Алексея Криворучко, выкатка этого БПЛА обозначила окончание его сборки. Аппарат оснащен необходимым оборудованием, сейчас специалисты готовятся провести первый вылет.

Представленный образец – первый экземпляр дрона с плоским реактивным соплом. Также его отличительной чертой является возможность эффективно скрываться от обнаружения с помощью методов радиолокации. «Охотник» должен поступить на российское вооружение в 2024 году.

БПЛА может поражать цели по команде с борта истребителя Су-57. Планируется, что беспилотником будет управлять автоматизированная система без ручного управления.

Криворучко посетил Новосибирский авиационный завод им. Чкалова в рамках рабочей поездки. Он проверил ход исполнения гособоронзаказа и провел совещание с руководством предприятия.