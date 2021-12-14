РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. В микрорайоне Залинейный Подольска 39-летняя женщина во время распития алкогольных напитков убила 29-летнего мужчину и скрылась, ее задержала полиция, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

13 декабря в 09:31 в доме №6 на Гулевском проезде в арендуемой квартире обнаружили труп мужчины 1992 года рождения. Погибший зарегистрирован в станице Егорлыкская Ростовской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую в его смерти женщину 1982 года рождения. Она совершила преступление в ссоре во время совместного распития спиртных напитков.

13 января в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.