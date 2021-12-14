РИАМО - 14 дек. Специалист по борьбе с мошенничеством управления собственной безопасности одного из банков обратился в полицию с просьбой вернуть похищенные у организации средства. Неизвестные украли деньги через банкомат с помощью поддельных купюр, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Злоумышленники, находясь в отделении банка в СВАО, внесли фальшивые банкноты номиналом 2 тыс. рублей в банкомат на сумму 3,836 млн рублей. Так они были преобразованы в электронные денежные средства.

После этого правонарушители пополнили банковские счета на указанную сумму и тем самым совершили кражу денег банка.

Возбуждено уголовное дело.