РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 дек. Пробка протяженностью около 10 км образовалась на шоссе Энтузиастов в Балашихе во вторник утром, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Согласно данным сервиса, на 9:55 во вторник движение затруднено в Балашихе в правом ряду в сторону Москвы от микрорайона Безменково до микрорайона Новое Измайлово.

Почти 7-километровая пробка образовалась и на Щелковском шоссе в сторону Москвы от 25 км Щелковского шоссе до улицы Хвойной.

Затор в сторону Москвы образовался на Носовихинском шоссе от поворота на Керамическую улицу до реки Чечера, на Леоновском шоссе от поворота на улицу Коминтерна до станции Кучино, на Восточном шоссе от станции Черное до станции Заря, на Разинском шоссе от улицы Разина до поворота на Санаторную улицу.

Постоять придется и на Балашихинском и Объездном шоссе, улицах: Текстильщиков, Спортивной, Школьной.