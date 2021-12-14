РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. Член фракции «Единая Россия» в совете депутатов Люберец Дмитрий Коровкин проверил качество продуктов в трех магазинах, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Коровкин проконтролировал условия хранения и сроки годности молочной продукции в магазинах на Октябрьском проспекте, улицах Кирова и Воинов-Интернационалистов в рамках партийного проекта «Народный контроль».

«Подобные рейды партийцы проводят регулярно. Данная торговая сеть не вызывает нареканий у населения – очередная проверка подтвердила добросовестное отношение персонала магазинов к своим обязанностям. Нарушение сроков годности не выявлено, условия хранения соответствуют нормам», - сказал Коровкин.

По его словам, в большинстве случаев причиной отравления становится молочная продукция. Они имеют короткий срок годности.