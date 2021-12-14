РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. Строительство дополнительного корпуса школы №59 в деревне Марусино городского округа Люберцы завершается в срок, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ход работ проверила депутат Мособлдумы Лидия Антонова вместе с заместителем главы администрации горокруга Эдуардом Малышевым, членом Общественной палаты Натальей Феоктистовой, начальником управления строительства Виталием Сенчуком и директором школы №59 Людмилой Королевой.

«Строительство пристройки – в завершающей стадии. В здании ведется внутренняя отделка и меблировка помещений, монтируется оборудование. Работы завершаются по графику», - сказала Антонова.

По ее словам, возведение пристройки начали в 2019 году в рамках президентского проекта «Образование». Площадь здания составила около 9 тыс. кв. м. В дополнительном корпусе будут расположены учебные классы, спортивный и актовый залы, медицинский блок, библиотека, мастерские, бытовые и административные помещения.

Активисты партии «Единая Россия» проверяют ход строительства в рамках проекта «Новая школа».