РИАМО - 14 дек. Врач-иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что защитные маски менее эффективны против штаммов коронавируса «омикрон» и «дельта», сообщает Федеральное агентство новостей.

Как отметил эксперт, эти мутации коронавирусной инфекции распространяют большее количество вирусных частиц на единицу времени, чем иные штаммы. В связи с этим им требуется меньше влаги, чтобы заразить человека.

«Они вступают в большую единицу объема, даже без чихания и кашля. Маска задерживает водяные капельки. Она гораздо меньше задерживает сухие частицы в воздухе. Они как раз более мелкие и прекрасно проникают через поры», – добавил Крючков.

Наиболее эффективным способом защититься от коронавируса является вакцинация. Сделать прививку можно в поликлиниках и в выездных пунктах.

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