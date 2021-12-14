РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. Жителям Люберец рассказали о правилах поведения на горках и безопасном использовании тюбингов и ватрушек, сообщил представитель местного ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» Евгений Черепанов.

Жителям напомнили, что кататься необходимо только на специально подготовленных трассах со снежной поверхностью. Склон не должен превышать 20 градусов, а внизу горки должно быть место для торможения. Спасатели предупреждают, что нельзя кататься с горок с трамплинами, так как при приземлении ватрушка пружинит. Перед тем как начать спуск на неподготовленной трассе, следует осмотреть ее: не должно быть ям, бугров, торчащих кустов, камней и ограждений.

Также нельзя кататься на тюбинге, будучи в состоянии алкогольного опьянения. На санках и ватрушках необходимо спускаться сидя. Родителям напомнили, что нельзя кататься на ватрушке вдвоем с ребенком – это небезопасно. Нельзя привязывать надувные санки к транспортным средствам: снегокатам, квадроциклам и автомобилям.

В чрезвычайных ситуациях следует звонить по номеру телефона службы спасения 112.