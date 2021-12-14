РИАМО - 14 дек. Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 18-летнего москвича, который обманным путем похитил деньги у 74-летней жительницы городского округа Химки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Женщина подала заявление в полицию о том, что неизвестные мошенники похитили у нее 1,5 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали злоумышленника. Выяснилось, что он по приезде к потерпевшей забрал у нее деньги за непривлечение ее дочери к уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП с пострадавшим.

Как пояснил сам мошенник, он нашел работу курьером в интернете. Неизвестные называли ему адреса, по которым он должен был забирать денежные средства, а затем переводить их на конкретные банковские счета. Сам же молодой человек получал с каждой перечисленной суммы процент.

Правоохранители установили причастность злоумышленника к совершению таких же преступлений в отношении местных жителей 88 и 76 лет. Мошенник похитил у них 340 тыс. рублей. В отношении него следователь возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ. Сейчас подозреваемый находится под стражей, соучастников преступной деятельности ищут.