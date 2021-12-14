РИАМО - 14 дек. На столичных дорогах во вторник утром образовались пробки в 7 баллов из 10 возможных. Сложная дорожная ситуация наблюдается в столичном районе Кузьминки, на МКАД и в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Особенно затруднено автомобильное движение на Люблинской улице, Кузьминском и Рязанском проспектах в сторону центра города. Также с затором столкнулись автомобилисты на пересечении Пролетарского проспекта и Кантемировской улицы.

Также пробки образовались на улицах Обручева и Миклухо-Маклая на их пересечении с Ленинградским проспектом.

Затор появился возле станций метро «Шоссе Энтузиастов», «Марксистская» и «Краснопресненская». Также автомобильная пробка образовалась на пересечении Ленинградского проспекта и МКАД при движении в сторону Московской области и на Волоколамском шоссе на пути в центр столицы.