РИАМО - 14 дек. В Орехово-Зуевском городском округе произошел пожар в жилом доме, его потушили. Информация о возгорании поступила в оперативно-дежурную смену ЦУКС 14 декабря в 1:33, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар произошел в деревне Степановка. Всего на ликвидацию пожара были направлены 5 единиц техники и 15 человек.

Спасатели окончательно ликвидировали пожар к 5:55. Пострадавших при возгорании не было.

За прошедшие сутки в регионе произошло 30 техногенных пожаров. Их тушили 563 человека и 75 единиц техники.