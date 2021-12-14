Отмена НДФЛ при продаже недвижимости для семей с детьми: в чем суть нововведения

Законодательство
Поправки, предусматривающие освобождение от НДФЛ доходов, полученных от продажи семьей с детьми единственного жилья, внесены в Налоговый кодекс РФ, а именно в статью 217.1, рассказал Марат Самитов, руководитель бухгалтерской компании «Авирта», эксперт в сфере налогов и финансов. Соответствующие нормы предусмотрены федеральным законом РФ № 382 от 29 ноября 2021 года «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Указанный закон начал действовать со дня принятия и имеет обратную силу. Новые правила будут распространяться на сделки, заключенные с начала 2021 года.
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Суть нововведения
Согласно общему порядку, НДФЛ нужно платить при продаже квартиры, если не были соблюдены сроки минимального владения недвижимостью. Оксана Васильева, к.ю.н., доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, пояснила, что минимальный срок владения недвижимостью составляет три года в следующих случаях:
жилье получено по наследству или в дар от близкого члена семьи;
жилье получено в порядке приватизации;
недвижимость приобретена по договору пожизненного содержания с иждивением;
продаваемое жилое помещение является единственным у налогоплательщика.
Во всех остальных случаях срок минимального владения составляет пять лет.
Размер налога на доходы физических лиц составляет 13% от суммы договора купли-продажи либо от полученной прибыли, если продаваемое жилье приобреталось продавцом (а не было получено, например, в результате дарения или наследования). В последнем случае налог взимается с разницы между стоимостью приобретения и продажи. А вот если продажная цена меньше покупной, то налог уплачивать не нужно.
Согласно поправкам в Налоговый кодекс, теперь семьи, соответствующие ряду условий, могут не уплачивать НДФЛ, даже если минимальный срок владения недвижимостью еще не закончился. Экономия, таким образом, составит как раз 13%, говорит Оксана Васильева. А вот конкретная сумма будет зависеть от стоимости недвижимости.
Кто сможет не платить НДФЛ
Юрист адвокатского «S&K Вертикаль» Алексей Чернышенко назвал условия для освобождения от НДФЛ при продаже квартиры.
Во-первых, в семье должно быть не менее двух детей, которые не достигли возраста 18 или 24 лет (24 года — максимальный возраст для детей – студентов очной формы обучения). Возраст детей учитывают на момент подписания договора продажи.
Во-вторых, взамен старого жилья семья должна приобрести новое. Покупка должна произойти в один календарный год с продажей или не позднее 30 апреля следующего года.
В-третьих, жилищные условия семьи при покупке новой квартиры должны улучшиться. Новая жилплощадь должна быть больше. Или же кадастровая стоимость нового жилья должна превышать стоимость старого, добавил юрист юридической службы «Единый центр защиты» Самвел Меграбян.
Есть также и ограничение по кадастровой стоимости проданного жилья: она не должна превышать 50 миллионов рублей вне зависимости от размера доли налогоплательщика в ней.
Наконец, на момент продажи налогоплательщику и членам семьи (супруге, детям) не должно принадлежать в совокупности более 50% другого жилья, которое по площади больше приобретаемого.
Как воспользоваться льготой
В новом федеральном законе не описан порядок действий для получения льготы. Обычно для уплаты 13% с продажи недвижимости необходимо подавать декларацию 3-НДФЛ в Федеральную налоговую службу, а если гражданин освобожден от обязанности платить налог, то он просто не обязан включать доход в форму. Однако конкретный порядок в случае с семьями с детьми пока не установлен. Возможно, все же нужно будет обращаться в налоговую с документами, доказывающими право на льготу при продаже квартиры и приобретении новой, считает Алексей Чернышенко. Необходимо дождаться соответствующих разъяснений от ФНС. Среди необходимых для оформления льготы документов, вероятно, будут паспорта родителей, свидетельства о рождении детей, бумаги, подтверждающие право собственности на квартиру, выписки из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие кадастровую стоимость жилья, говорит Самвел Меграбян.
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Оценка экспертов
Оксана Васильева положительно оценивает освобождение некоторых категорий граждан от НДФЛ при реализации жилья из-за их слабого экономического положения. Эксперт предполагает, что в дальнейшем власти будут принимать и другие поправки для улучшения положения налогоплательщиков.
Положительно оценивает нововведение и Марат Самитов. Раньше налогоплательщики с детьми должны были выжидать определенный срок, чтобы не платить НДФЛ, а теперь у них не будет такой необходимости: они смогут переехать в лучшее жилье, не оглядываясь на временные ограничения. Впрочем, эксперт указывает и на минусы поправок: требование об одновременном выполнении всех условий существенно сужает круг семей, которые смогут воспользоваться послаблением.
Скептичнее настроен Андрей Мозоль, руководитель агентства недвижимости, юрист и инвестор. «Не могу себе представить семью, которая несколько лет копила деньги на первоначальный [ипотечный] взнос и приобрела малометражную квартиру, а потом решила ее продать, не прожив в ней даже пяти лет. Люди не принимают такие необдуманные решения. Если кто-то хотел, то уже взял себе квартиру на ближайшие семь-десять лет», — заключает он.
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