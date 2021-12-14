Отмена НДФЛ при продаже недвижимости для семей с детьми: в чем суть нововведения

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Согласно общему порядку, НДФЛ нужно платить при продаже квартиры, если не были соблюдены сроки минимального владения недвижимостью. Оксана Васильева, к.ю.н., доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, пояснила, что минимальный срок владения недвижимостью составляет три года в следующих случаях:

жилье получено по наследству или в дар от близкого члена семьи;

жилье получено в порядке приватизации;

недвижимость приобретена по договору пожизненного содержания с иждивением;

продаваемое жилое помещение является единственным у налогоплательщика.

Во всех остальных случаях срок минимального владения составляет пять лет.

Размер налога на доходы физических лиц составляет 13% от суммы договора купли-продажи либо от полученной прибыли, если продаваемое жилье приобреталось продавцом (а не было получено, например, в результате дарения или наследования). В последнем случае налог взимается с разницы между стоимостью приобретения и продажи. А вот если продажная цена меньше покупной, то налог уплачивать не нужно.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, теперь семьи, соответствующие ряду условий, могут не уплачивать НДФЛ, даже если минимальный срок владения недвижимостью еще не закончился. Экономия, таким образом, составит как раз 13%, говорит Оксана Васильева. А вот конкретная сумма будет зависеть от стоимости недвижимости.

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