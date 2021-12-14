РИАМО - 14 дек. Утром во вторник российский рынок акций рухнул до минимальных значений с марта. Причиной этого стали геополитические риски и ухудшение конъюнктуры внешних рынков, сообщает «Прайм».

Рублевый индекс Мосбиржи снижался до 3444 пунктов. Позже он смог подняться до 3502,1 пункта.

Снижается стоимость акций АФК «Система», «Норникеля», НЛМК, «Русала».

Дешевеет также нефть Brent. Давление на рынок оказывает ухудшение ситуации на мировых рынках капитала.