РИАМО - 14 дек. В подмосковном Раменском округе реализуются все национальные проекты, в рамках которых строятся новые образовательные и медицинские учреждения, проводится цифровизация различных отраслей, сообщил в интервью РИАМО глава муниципалитета Виктор Неволин.

«В рамках проекта «Образование» в 10-м микрорайоне построена школа на 1,1 тыс. мест. Сейчас строим пристройку к школе №6 на улице Серова. В сельских школах в рамках нацпроекта уже открыто 12 «Точек роста» (образовательные центры - ред.), а в 2022 году появится еще девять», - сказал Неволин.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» за последние 1,5 года в Раменском округе построили два новых фельдшерско-акушерских пункта. В текущем году полностью заменили автопарк станции скорой помощи, продолжается реконструкция Удельнинской поликлиники и ремонт терапевтического корпуса центральной поликлиники в Раменском. Медучреждения получают новое оборудование - с начала года в Раменскую больницу поступило 182 единицы медтехники.

«В рамках национального проекта «Культура» идет обновление в школах искусств. Например, для детской школы искусств №2 и музыкальной школы поселка Удельная в этом году закупили инструментов и оборудования на 16 млн рублей. Большие изменения ждут дом культуры «Победа», мы его уже ремонтируем. По проекту «Демография» поддерживаем многодетные семьи. Проект «Активное долголетие» ежегодно расширяется новыми активностями, только в этом году мероприятия посетило более 3 тыс. человек», - добавил глава.

Он отметил, что в Раменском округе построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Также власти поддерживают малый и средний бизнес и активно занимаются цифровизацией.

«Цифровизация касается всех нас. Это единый проект, который внедряется в сферу оказания государственных и муниципальных услуг, в сферу ЖКХ, он также затрагивает и другие национальные проекты», - рассказал Неволин.

По его словам, примерами этой работы являются оцифровка краеведческих материалов в библиотеках и создание мультимедиа-гидов с применением технологии дополненной реальности в Раменском музее.

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