РИАМО - 14 дек. Сотрудники Минздрава России прилетели в ЮАР, чтобы помочь стране в борьбе с распространением коронавируса. Ранее о поддержке Южно-Африканской республики договорились президент РФ Владимир Путин и лидер ЮАР Сирил Рамафоса, сообщило Федеральное агентство новостей.

Группа сотрудников Минздрава России прибыла на самолете в Йоханнесбург. 10 декабря пресс-центр МЧС сообщил, что российские вирусологи и мобильная лаборатория вылетели в ЮАР.

В Южно-Африканской республике был обнаружен новый штамм коронавируса «омикрон». В России его уже выявили у 16 граждан, которые вернулись из поездки в ЮАР.

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