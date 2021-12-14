РИАМО - 14 дек. В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево во вторник утром задержано и отменено около 40 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задерживаются 5 рейсов, в аэропорту Домодедово – 10 рейсов. В Шереметьеве задержано 7 рейсов, еще 16 отменены.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там задержаны 2 рейса, 1 отменен.

Рейс считается задержанным, если он отклоняется от своего расписания на 30 минут или более. Данные о состоянии прилета и вылета рейсов поступают напрямую от аэропортов.

Ранее в Московском регионе прошел снегопад, который стал самым сильным для 13 декабря за последние 32 года. Выпало до 20% месячной нормы осадков.