РИАМО - 14 дек. В 2021 году более 8 тысяч жителей Москвы оформили статус самозанятых и открыли собственный бизнес при поддержке центра занятости населения «Моя работа», об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Самозанятость — тренд 2021 года. Все больше москвичей хотят открыть свое дело и работать на себя. Наша задача — помочь таким людям воплотить мечту. В рамках уникальной программы «Самозанятость в руки» мы проходим с нашими клиентами путь от регистрации статуса до дальнейшего продвижения и развития бизнеса», — рассказал заместитель директора центра «Моя работа» Андрей Тарасов.

Он добавил, что во флагманском центре «Моя работа» можно получить бесплатную консультацию эксперта в области организации своего дела. Проводятся тренинги, образовательные мероприятия, мастер-классы.

С начала этого года порядка 13,8 тыс. человек стали участниками обучающих мероприятий и получили консультации в центре «Моя работа».

Чаще всего в качестве самозанятых регистрировалась молодежь – около 48%, далее идут жители Москвы в возрасте от 35 до 50 лет – 41%. Представители более старшего поколения составляют 11% от общего числа.

«Чаще всего самозанятые и начинающие предприниматели выбирают для профессиональной деятельности сферу услуг: более пяти тысяч обратившихся за поддержкой в центр занятости населения — косметологи, парикмахеры, мастера клинингового сервиса и ландшафтные дизайнеры. Второе место занимает оптовая, розничная и интернет-торговля одеждой, обувью и мебелью», — добавил Тарасов. ​

Он отметил, что еще одной сферой, в которой хотят работать самозанятые, является транспорт и логистика.

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