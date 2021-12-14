РИАМО - 14 дек. Масштабную реконструкцию начали в городском парке подмосковного Раменского, работы могут завершиться в следующем году, сообщил в интервью РИАМО глава Раменского округа Виктор Неволин.

«В парке началась масштабная реконструкция, эти работы разбиты на два года. Будет проведено благоустройство, появятся новые архитектурные формы. Для молодежи обустроят новые площадки для занятий спортом, в том числе скейт-боул, где ребята смогут кататься на роликах, скейтбордах, самокатах», - сказал Неволин.

Он добавил, что запланировано благоустройство территории около родника Святой Троицы, у бассейна «Сатурн». Обустраиваются дорожки, добавляются новые пешеходные маршруты с учетом потребностей маломобильных жителей.

«В целом работа предстоит масштабная, но мы постараемся ее завершить в 2022 году, самое позднее - в начале 2023 года», - резюмировал Неволин.

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