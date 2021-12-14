РИАМО - 14 дек. Утром во вторник на дорогах столицы образовались пробки в 6 баллов. К вечеру ситуация на дорогах может осложниться, ожидаются пробки в 8-9 баллов, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Наиболее сложная ситуация на дорогах утром во вторник наблюдается на Рязанском и Волгоградском проспектах, а также на шоссе Энтузиастов.

Более свободное движение на проспектах Маршала Жукова и Генерала Дорохова, а также на Ленинградском проспекте.

Помимо последствий сильного снегопада, повлиять на автомобильное движение в Москве могут дорожные работы, которые проходят на проспекте Мира, Пятницком, Дмитровском, Варшавском шоссе, Волгоградском проспекте, МКАД и Третьем транспортном кольце.

Ранее москвичей призвали отказаться от поездок на личных автомобилях во вторник из-за выпавшего снега, чтобы не мешать коммунальным службам убирать снег с улиц.