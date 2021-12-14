РИАМО - 14 дек. Центр организации дорожного движения города призвал жителей и гостей Москвы отказаться от поездок на личных автомобилях из-за выпавшего снега, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Выпавший снег сильно затрудняет движение дорожного транспорта и замедляет скорость его передвижения.

Горожанам рекомендуют пользоваться городским транспортам для поездок по городу в течение дня, а также в утренний и вечерний часы пик. Это поможет коммунальным службам Москвы быстрее убрать снег с улиц города.

Общественный транспорт Москвы готов к работе в затруднительных погодных условиях.

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