РИАМО - 14 дек. С 16 по 30 декабря на ВДНХ москвичи смогут бесплатно обучиться катанию на сноуборде, об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Искусственный склон с трамплинами, препятствиями и другими элементами установят возле летнего кинотеатра-лектория на площадке за павильоном №62. Высота составит девять метров, а протяженность трассы — 70 метров. Занятия будут проходить ежедневно с 11:00 до 21:00, все необходимое снаряжение бесплатно выдадут на месте.

Профессиональные инструкторы обучат новичков основам сноубординга, а опытные спортсмены смогут отточить свои навыки и выполнить трюки на специальных конструкциях и трамплинах. Одновременно находиться на трассе смогут 6 человек.

Занятия сноубордингом, как и другие мероприятия на территории ВДНХ, проводят в формате Covid-free. Посетителям старше 18 лет необходимо предъявить QR-код вакцинированного, переболевшего либо код, выданный после отрицательного ПЦР-теста, и документ, удостоверяющий личность. Посетители от 12 до 18 лет допускаются на склон только в сопровождении взрослых.

Для любителей наблюдать за занятиями сноубордом со стороны есть возможность 18 и 25 декабря с 12:00 до 20:00 посмотреть на джиб-контест, на котором профессионалы поучаствуют в состязании по прыжкам и трюкам. В соревнованиях примут участие такие мастера сноубординга, как Денис Bonus Леонтьев, Сергей Тараканов, Никита Сех, Максим Пивень, Михаил Ильин. Музыкальным сопровождением состязаний станут сеты популярных диджеев.​

Где покататься на лыжах и сноуборде зимой 2021–2022: лучшие склоны Москвы и Подмосковья>>