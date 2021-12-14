РИАМО - 14 дек. Свыше 10 тыс. жителей Раменского округа получат голубое топливо в свои дома благодаря президентской программе социальной газификации, сообщил в интервью РИАМО глава муниципалитета Виктор Неволин.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор на заведение газа в дом и установку газового оборудования.

«В общей сложности под программу соцгазификации у нас попадают свыше 10 тыс. человек, 6,5 тыс. домовладений - это огромное количество. Всего предстоит газифицировать 171 населенный пункт, в этом году - 50. На сегодняшний день газифицировано порядка 170 домовладений», - сказал Неволин.

Он отметил, что жители муниципалитета могут заключить комплексный договор в рамках соцгазификации в специальном офисе в городе Раменское. На удаленных территориях работают мобильные офисы. На данный момент в округе уже заключили свыше 700 комплексных договоров.

В рамках президентской программы в Подмосковье подключили к голубому топливу уже более 12 тыс. домовладений. Программа соцгазификации завершится в конце следующего года, по ее итогам тепло и уют придут в дома 300 тыс. жителей региона.

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