РИАМО - 14 дек. В Москве прошел снегопад, который стал рекордным за последние 32 года для 13 декабря. Во время него в столице выпало 20% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Этот снегопад стал также самым сильным с начала сезона. До этого самым сильным был снегопад 7 декабря, когда выпало 8 мм осадков.

Как отметил Тишковец на своей странице в Instagram, на базовой столичной метеостанции ВДНХ за минувшие сутки выпало 9 мм осадков. В центре города этот показатель вырос до 11 мм, в Тушине – до 10 мм.

Таким образом, за сутки в городе выпало до 20% месячной нормы осадков. Так, нормой декабря считается 56 мм.

Наибольший объем снега выпал в новой Москве, в селе Михайловском, и в подмосковном Долгопрудном – там уровень осадков составил 12 мм.

На опорной метеостанции ВДНХ такие мощные снегопады последний раз были зафиксированы в 1989 году, тогда метеорологи отметили уровень осадков в 9,9 мм.

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