РИАМО - 14 дек. У жителей столицы появилась возможность подать заявление в электронном виде и заказать питание на молочной кухне. Горожане могут самостоятельно выбрать удобный молочно-раздаточный пункт и график получения продуктов питания. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Теперь подать заявление и заказать питание на молочной кухне москвичи могут в электронном виде. Жителям не придется подавать бумажное заявление и каждый месяц ходить в поликлинику для получения заключений — теперь заказы на питание можно оформить онлайн на портале mos.ru, а для получения продуктов достаточно показать электронное направление», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что онлайн-услуга сэкономит москвичам почти четыре миллиона ежегодных визитов в поликлинику.

Для получения бесплатного льготного питания на молочной кухне москвичам требуется подать заявление на сайте mos.ru, воспользовавшись новой услугой «Подача заявления на получение питания на молочной кухне».

Благодаря сервису москвичи смогут оформлять заказ, выбирать подходящий молочно-раздаточный пункт, управлять графиком получения продуктов питания, в том числе устанавливать периодичность получения — разовую или еженедельную. Кроме того, можно выбирать конкретные дни посещения пункта выдачи, а также просматривать информацию об объеме продукции, которую можно получить в выбранный день.

Для тех, кто уже зарегистрирован на молочной кухне и посещал врача, сервис на портале будет доступен автоматически, повторно такую процедуру проходить не придется.

Для получения продукции после оформления заказа нужно распечатать электронное направление или предъявить его на смартфоне.

Бесплатное питание в молочно-раздаточных пунктах выдается беременным, детям до трех лет, детям из многодетных семей, не достигшим семилетнего возраста, детям до 15 лет, страдающим рядом хронических заболеваний, а также детям-инвалидам. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо иметь прикрепление к городской поликлинике, действующий полис обязательного медицинского страхования, выданный в Москве, и постоянную регистрацию в столице. Если питание выписывается на ребенка, то данные о нем необходимо заранее внести в личный кабинет на mos.ru. ​