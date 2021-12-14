РИАМО - 14 дек. В жилом доме в Дмитровском округе произошел пожар, спасателям удалось ликвидировать возгорание, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В оперативно-дежурную смену ЦУКС 14 декабря поступило сообщение о пожаре в жилом доме в в деревне Михеево-Сухарево. На его тушение направили семь человек и две единицы техники.

Прибывшие на место происшествия спасатели справились с огнем к 6:20. В результате возгорания никто не пострадал.

За минувшие сутки в Подмосковье произошло 30 техногенных пожаров. От ГУ МЧС РФ по Подмосковью на их тушение были направлены 563 человека и 75 единиц техники.