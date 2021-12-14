РИАМО - 14 дек. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что проект резолюции Совета безопасности ООН по климату и безопасности неприемлем для России, сообщает газета «Известия».

«Мы возражаем против создания нового направления работы Совета, которое утверждает генерическую по своему характеру и автоматическую связь между изменением климата и международной безопасностью», — сказал Небензя.

Россия наложила вето на принятие резолюции.

Как считают авторы проекта резолюции, Совет безопасности ООН подчеркивал необходимость учета воздействия неблагоприятных последствий изменения климата на работу, программы и стратегии в странах. Инициировали резолюцию представители 113 государств-членов ООН.

В частности, это относится к региону бассейна озера Чад, Сомали, Дарфуре, Южному Судану, Мали, ДРК, Западной и Центральной Африке, Кипру и Ираку. Авторы резолюции отметили, что Совет безопасности намерен учесть такие стратегии решения спорных ситуаций, которые бы включали информацию о последствиях изменения климата.

Также СБ ООН просит генерального секретаря организации дополнить стратегии предотвращения конфликтов рисками для безопасности, связанными с климатом. Генсека также просят представить доклад о влиянии изменения климата на безопасность и призывают разработать платформы, с помощью которых страны могли бы в реальном времени получать климатические данные.

По резолюции, СБ ООН смог бы привлечь специальные политические миссии и миротворцев ООН учитывать воздействие от изменения климата на безопасность.