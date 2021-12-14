РИАМО - 14 дек. Во вторник в Подмосковье и столице будет облачно с прояснениями, возможен небольшой снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 3 - минус 1, по области — минус 6 - минус 1 градус.

Скорость юго-западного ветра не будет превышать 8 метров в секунду, атмосферное давление достигнет отметки 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит порядка 75%.

Чтобы справиться с последствиями резкой перемены погоды, синоптики рекомендуют соблюдать режим труда и отдыха, укреплять организм и сохранять позитивный настрой.

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