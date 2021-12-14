РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 дек. В Домодедове в 2022 году начнут работы по организации съезда с трассы М-4 «Дон» к компании «Мираторг», сообщил глава округа Михаил Ежокин.

Ежокин вместе с заместителем председателя правительства Московской области Георгием Филимоновым и главой министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Сергеем Воскресенским обсудили планы по развитию центра переработки сельхозпродукции «Мираторг». Компания удерживает позицию ведущего производителя на российском рынке. Продукция «Мираторга» реализуется по всему Подмосковью.

«В следующем году начнем работы по организации съезда к «Мираторгу» с трассы М4 «Дон». Это поможет снизить грузовой трафик на Каширском шоссе в районе села Ям и увести поток большегрузов с трассы», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».