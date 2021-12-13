РИАМО - 13 дек. В городе Дмитров в бассейне «Дельфин» прошли соревнования городского округа по плаванию, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В соревнованиях по плаванию приняли участие около 80 спортсменов. Участники Дмитровского округа завоевали 11 золотых медалей, 10 серебряных и 10 бронзовых. Соревнования проводились в нескольких дисциплинах: 50 м - баттерфляй, на спине, брасс; 100 м - баттерфляй, на спине, брасс, вольный стиль; 200 м - баттерфляй, на спине, брасс, вольный стиль, комплексное плавание; 800 м - вольный стиль.



По результатам соревнований воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Альберта Демченко завоевали 31 медаль, в числе победителей: Мария Щекотина, Егор Ермаков, Екатерина Закурдаева, Андрей Вдовин, Екатерина Власова, Трофим Данилов, Дарья Храмова, Никита Герасимов, Ирина Чеканова, Кирилл Обухов, Алексей Ткаченко, Дмитрий Ганев, Марта Панчик, Александр Воробьев, Дарья Сергеева, Иван Торхов, Виктория Захарова, Дмитрий Патуев, Виктория Маслова, Алексей Горячев, Алексей Чеканов, Андрей Мартынюк, Ангелина Бормотова, Дмитрий Толстых, София Федюшина, Иван Васильков, Алёна Курышкина, Родион Бородаенко, Варвара Лучкова, Владислав Зайцев, Егор Коновалов.

«Наши пловцы показали отличные результаты на первенстве - это повод для гордости, как для ребят, так и для тренеров. Желаю спортсменам удачи и новых побед!» — отметила замглавы администрации Дмитровского округа Елена Виноградова.