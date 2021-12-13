РИАМО - 13 дек. В Московской области на сегодня уже работают 14 пунктов приема стройотходов, а в ближайшее время их станет 15, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.



Комитет Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии провел выездное заседание, в ходе которого обсудил первые итоги формирования системы обращения со смешанными строительными отходами (ОССиГ).

Участники осмотрели комплекс в Дмитрове от оператора «РТ-Инвест». Мощность сортировочных линий объекта в Дмитрове рассчитана на 200 тыс. т в год. Из общей массы отходов автоматические сепараторы извлекают 8 типов «полезных» фракций – металлы, полимеры, макулатуру, стекло, древесину и другие. До 90% строительных фракций после переработки можно использовать вторично.

Отсутствие на объектах переизбытка вторсырья важный вопрос, о котором не стоит забывать.

«Для этого ведется работа по заключению договоров с предприятиями, которые занимаются строительством, дорогами, и которые бы это все перерабатывали. Проблем с металлом нет, он всегда востребован. Есть вопросы с реализацией пластика, дерева. Нам нужно выстроить цепочку переработчиков и реализации вторсырья, старт этому в Московской области уже дан», – отметил председатель комитета Владимир Шапкин.

В конце 2020 года Мособлдума приняла закон, предусматривающий единые нормы и требования для всех стадий работы с ОССиГ.

С 1 июня в области была введена система электронных талонов. Каждый водитель, который перевозит стройотходы, обязан иметь такой талон, при этом номера всех транспортных средств занесены в единую базу данных. Отслеживаются перемещения с помощью системы видеонаблюдения. За нарушения правил обращения со стройотходами действуют штрафы. С 1 июня в области было сформировано более 550 тыс. электронных талонов на объем ОССиГ более 11 млн. куб. м.