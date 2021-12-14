РИАМО - 14 дек. В Северо-Восточном округе столицы в текущем сезоне уже работают 37 катков с искусственным льдом. Из них 27 открытых во дворах и парках, а также 10 крытых круглогодичных. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Каток с искусственным льдом напротив д. 2 на улице Бажова залили в столице первым, он расположен на территории будущего «Парка Яуза».

Открытый каток с искусственным льдом со всепогодным навесом работает в районе Лианозово по Вологодскому проезду рядом с парком «Алтуфьево». На площадке есть теплые раздевалки, пункт проката, вендинговые автоматы, а также трибуны для зрителей. Во время катания там играет музыка и работает красивая светодинамическая подсветка.

В округе в 2021 году разместили 2 новых искусственных катка. Один из них появился на фестивальной площадке в сквере рядом со станцией метро «Отрадное». Другой возвели в Ярославском районе во дворе дома на Лосевской улице.

При соответствующих погодных условиях в СВАО в текущем сезоне будет работать 161 каток с естественным льдом.