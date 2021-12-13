РИАМО - 13 дек. В подмосковных Химках закончили благоустройство парка «Эко-берег» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

Парк был создан по многочисленным просьбам жителей быстрорастущего и развивающегося микрорайона Левобережный, расположенного вдоль канала им. Москвы. В этом году парк был включен в госпрограмму «Формирование комфортной городской среды».

«Развитие парков, обновление инфраструктуры с акцентом на современные потребности – та задача, на которую мы ориентируемся, реализуя перемены в Подмосковье. Всего в этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» обновили инфраструктуру в 18 парках культуры и отдыха», – отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.



В «Эко-береге» сделали памп-трек и скейт-парк, проложили экотропу с освещением, которая связала верхнюю и нижнюю часть парка. Здесь также появились порядка 60 лавочек и урн, амфитеатр, а также 5 камер видеонаблюдения.

Граждане смогут любоваться в парке новыми высаженными деревьями, а также кустарниками и цветниками.