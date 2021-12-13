РИАМО - 13 дек. Басманный суд Москвы избрал в понедельник депутату ГД от КПРФ Валерию Рашкину меру пресечения в виде запрета определенных действий на 2 месяца по уголовному делу о нелегальной охоте на лося, об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

В частности, Рашкину запрещено выходить из дома с 23 вечера до 7 часов утра, а также посещать охотничьи угодья на срок до 13 февраля 2022 года.

Также ему запрещено использовать любые средства связи и интернет, а также общаться со свидетелями и другими фигурантами уголовного дела по ч. 2 ст. 258 УК РФ.

При этом защита депутата пока не решила, будет ли обжаловать решение суда.

Ранее депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина задержали в Саратовской области. При осмотре в багажнике его машины полицейские и охотинспекторы нашли разделанную тушу лося. Позже его лишили депутатской неприкосновенности. Рашкин признал свою вину в содеянном.