РИАМО - 13 дек. Андрей Акимов с сегодняшнего дня назначен на должность генерального директора компании «Аэроэкспресс», сообщает пресс-служба перевозчика.

Андрей Акимов сменил на посту Алину Бисембаеву. Под ее руководством компания реализовала ряд таких крупных проектов, как запуск автобусного экспресс-сообщения между Ховрино и аэропортом Шереметьево, организация промежуточных остановок аэроэкспрессов на Шереметьевском и Домодедовском направлениях в целях интеграции с МЦК и МЦД, а также открытие собственного терминала компании в аэропорту Домодедово.

Основным вектором деятельности Акимова в должности гендиректора станет дальнейшая интеграция поездов и экспресс-автобусов компании в транспортную систему Москвы, а также повышение качества обслуживания и увеличение доли компании на рынке перевозок в аэропорты.

Акимов работал в транспортном комплексе Москвы с 2012 года. За это время он прошел путь от замначальника отдела рельсовых видов транспорта до начальника дирекции Московских центральных диаметров Дептранса. Акимов руководил реализацией крупнейших ж/д пассажирских систем – созданием МЦК и запуском движения по МЦД.

Акимов руководил трансформацией Малого кольца Московской железной дороги в Московское центральное кольцо. Это первый в новейшей истории России проект городских ж/д пассажирских перевозок. Новый вид городского транспорта связал разные районы города и позволил разгрузить существующие линии метро.

Под руководством Акимова в 2019 году запустили движение по первым двум МЦД от Одинцова в Лобню и от Нахабина в Подольск. МЦД стал одним из самых масштабных транспортных проектов десятилетия, который связал 45 районов Москвы и 6 городов Подмосковья в систему городского транспорта и улучшил транспортную доступность более 4 млн человек, качественно повысив их уровень жизни.