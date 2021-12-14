РИАМО - 14 дек. Рузское производственное отделение АО «Мособлэнерго» проведет плановые отключения электроэнергии во вторник в жилых домах, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

В городе Руза в деревне Тимохино прервется электроснабжение всех домов на улице Нижняя. Электричества не будет с 14 по 15 декабря в промежутке от 10:00 до 16:00.

Отмечается, что специалисты будут проводить реконструкцию воздушных линий электропередачи. На время проведения работ отключение не займет более 6 часов.