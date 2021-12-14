РИАМО - 14 дек. Наро-Фоминское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Специалисты проведут технические работы на объектах компании для повышения надежности электроснабжения потребителей. Отмечается, что свет отключат в промежутке с 14 по 15 декабря с 9:00 до 16:00 не более чем на два часа.

Устанавливать приборы учета будут по следующим адресам: г. Наро-Фоминск, ул. Алексеевская, ул. Колхозная; д. Пожитково, д. Терновка, ул. Лиственная, ул. Хвойная, ул. Цветочная и ул. Южная; г. Апрелевка, ул. Пролетарская, ул. Чапаева, ул. Маяковского, ул. Декабристов, ул. Мартовская, ул. Большевиков, ул. Дубки, ул. Лесная; д. Алабино и ул. Осипенко.

Также в это же время из-за замены провода будут отключено электроснабжение в г. Наро-Фоминск, деревня Шапкино, СНТ Отдых, СНТ Полесье-АМО ЗИЛ и СНТ Лесное.