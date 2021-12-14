РИАМО - 14 дек. В городском округе Серпухов во вторник проведут работы по плановому отключению электроэнергии. Света не будет в жилых домах на нескольких улицах, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

С 9:30 до 10:30 свет отключат на ул. Захаркина в д. 7, 7А, 7Б, 7В и на ул. Чернышевского во вл. 29Г, 29Е, д. 29, 29А, 29Б, 29В и 29Д.

С 13:30 до 14:30 запланировано отключение электроэнергии на ул. Карла Маркса в д. 19, 24, 32, 55, в домовладении 19А, 49/11, 65, на ул. Пролетарской в домовладении 30 и на ул. Чернышевского в д. 13, 19А, 6 и 6А.

На энергообъектах компании «Мособлэнерго» выполнят ремонт оборудования. Это позволит повысить надежность электроснабжения потребителей.