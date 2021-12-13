РИАМО - 13 дек. Мужчины с психопатическими чертами менее привлекают женщин в романтическом и сексуальном плане. В то же время одну из свойственных психопатам черт женщины назвали привлекательной, сообщает Газета.ru.

Психологи из Силезского университета в Катовице провели опрос почти 2 тыс. женщин в возрасте 18-67 лет, которые находятся замужем или в отношениях. Их просили рассказать на вопросы о личности своих партнеров, их социальном статусе и своей удовлетворенности отношениями.

Ученые предположили, что подлость, расторможенность и бесстрашие, которые свойственны психопатам, могут влиять на удовлетворенность партнерш как в отношениях, так и в сексе.

Как подлость ученые определили скупость человека на эмоции, его эксплуататорский подход к людям. Расторможенностью ученые назвали низкий контроль импульсов, агрессивность и переизбыток негативных чувств. Бесстрашием же ученые назвали эмоциональную устойчивость, склонность к авантюризму и браваде.

Результаты исследования показали, что мужчины, которые склонны к подлости и расторможенности, наименее привлекают участниц опроса. Женщин не устраивают ни отношения в целом, ни секс в частности с такими людьми. В то же время бесстрашие получило положительный отклик у женщин. Как отметили респондентки, они получали больше удовлетворения с теми мужчинами, чей социальный статус оценивали выше.

Исследователи отметили, что в эволюционной перспективе более высокий статус партнера имеет больше преимуществ. По всей видимости, бесстрашие помогает поднять этот статус и привлечь к себе внимание женщин. Расторможенность, подлость, агрессивное и манипулятивное поведение, наоборот, мешают отношениям.