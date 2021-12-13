РИАМО - 13 дек. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в складском помещении рядом с территорией Парка Горького в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

Вечером в понедельник поступило сообщение о пожаре на складе в районе ул. Крымский Вал. На место прибыли пожарные расчеты, которые провели разведку и локализовали очаг возгорания.

В 21:03 пожар полностью потушили. Его общая площадь составила 200 кв. м.

Сведений о пострадавших в результате произошедшего нет.