РИАМО - 13 дек. В Московском областном УФАС России состоялось заключительное 6-е заседание Общественного совета в 2021 году. В рамках мероприятия были подведены итоги годовой работы и рассмотрен план по противодействию коррупции на ближайшие годы, сообщает пресс-служба ведомства.

Заседание прошло под руководством заместителя председателя Общественного совета, зампреда Московского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Романа Коробейкина.

В числе тем, вынесенных на обсуждение Общественного совета, были рассмотрены актуальные вопросы и тенденции в сфере деятельности Московского областного УФАС России по кадровой работе и бюджетному учету, план по противодействию коррупции на 2021-2023 годы и доклад по результатам анализа организации антимонопольного комплаенса.

Позицию Московского областного УФАС России по вопросам повестки дня представляли заместители руководителя ведомства Сергей Муравьев и Кирилл Иванюженко.

Также в рамках заседания члены Общественного совета подвели итоги своей работы в текущем году, согласно которым план работы на 2021 год признан полностью выполненным.

В завершение мероприятия участники Общественного совета обсудили ежегодный отчет о своей работе, а также план работы на 2022 год.