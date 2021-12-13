РИАМО - 13 дек. Подмосковье будет представлено в 9 номинациях финала Российской национальной премии «Студент года – 2021» - совместного проекта Российского союза молодежи и президентской платформы «Россия – страна возможностей». Финал состоится с 13 по 20 декабря в онлайн-формате, сообщает пресс-служба организаторов.

В отборе приняли участие свыше 8 тыс. студентов из 75 регионов страны. Жюри учитывало достижения конкурсантов за 2019-2021 годы и видеопрезентацию.

Студенты Подмосковья будут бороться за звание лучших в номинациях «Иностранный студент года», «Интеллект года», «Общественник года», «Председатель совета обучающихся года», «Спортсмен года», «Творческая личность года» и коллективных «Добровольческое объединение года», «Студенческое научное общество года», «Студенческое медиа года».

Финал организуют в онлайн-формате. Состязаться предстоит 600 участникам из 71 региона. В течение 5 дней они будут выполнять задания, презентовать себя, участвовать в дебатах и готовить социальные проекты, проходить тесты. А оценивать их работу будут общественные, политические и научные деятели, спортсмены, деятели культуры и искусства, журналисты и медийные личности.