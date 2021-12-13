РИАМО - 13 дек. Жители Подмосковья могут проследить за ходом строительства объектов, которые возводятся в Московской области по национальным проектам с помощью AR-технологий дополненной реальности, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора региона.
Новые метки зданий, возводимых по нацпроектам в регионе, уже появились в мобильном сервисе «Подмосковные стройки». Сейчас на цифровой карте доступны почти 850 объектов в различных категориях, таких как жилье и городская среда, здравоохранение, экология, малое и среднее предпринимательство и другие.
Чтобы идентифицировать строящийся объект, пользователям достаточно нажать на значок бинокля в мобильном сервисе, навести камеру смартфона на строящееся здание и открыть цифровой паспорт, где будет доступна информация о сроках строительства, количестве рабочих и выполняемых работах.
На данный момент все стройки Московской области привязаны к цифровым технологиям, их число превышает 3 тыс. объектов.
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