РИАМО - 13 дек. Жители Подмосковья могут проследить за ходом строительства объектов, которые возводятся в Московской области по национальным проектам с помощью AR-технологий дополненной реальности, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора региона.

Новые метки зданий, возводимых по нацпроектам в регионе, уже появились в мобильном сервисе «Подмосковные стройки». Сейчас на цифровой карте доступны почти 850 объектов в различных категориях, таких как жилье и городская среда, здравоохранение, экология, малое и среднее предпринимательство и другие.

«Мы отказались от QR-кодов и внедрили AR-технологию в строительство. На сегодняшний день нас в этом никто не догнал. С помощью функции можно получить доступ к цифровому паспорту любого объекта, где в том числе стоит метка, если объект строится по национальному проекту», - прокомментировал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Чтобы идентифицировать строящийся объект, пользователям достаточно нажать на значок бинокля в мобильном сервисе, навести камеру смартфона на строящееся здание и открыть цифровой паспорт, где будет доступна информация о сроках строительства, количестве рабочих и выполняемых работах.

На данный момент все стройки Московской области привязаны к цифровым технологиям, их число превышает 3 тыс. объектов.