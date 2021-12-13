РИАМО - 13 дек. В дежурную часть отдела полиции по п. Загорянский МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от 29-летней жительницы из-за разбитого в ходе ссоры мобильного телефона. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в общежитии, расположенном во Фруктовом проезде в городе Щелково. В ходе конфликта 27-летний знакомый потерпевшей разбил ее мобильный телефон. Сумма ущерба превысила 8 тыс. рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 167 статьей УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.