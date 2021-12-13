РИАМО - 13 дек. От Подмосковья в выставке изделий лучших российских мастеров и ремесленников «Рождественские узоры» участвуют Жостовская фабрика, Федоскинская фабрика лаковой миниатюры и Дулевский фарфоровый завод, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Выставка проходит на площадке Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства в Москве. Она завершится 26 января 2022 года.

Это событие проводят для того, чтобы возродить русские национальные традиции и обычаи празднования Рождества.

Помимо самой экспозиции на площадке организуют мастер-классы по росписи шкатулок и подносов, фарфоровых изделий, деревянных яиц и колокольчиков.

Именно в Подмосковье производится свыше 60% всех народных художественных промыслов страны. Производством таких изделий занимаются 19 предприятий региона. Там производятся такие уникальные изделия, как Гжель, Жостово, Дулево и Федоскино.

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