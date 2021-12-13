РИАМО - 13 дек. В Центр управления регионом (ЦУР) поступило 5 631 обращение по содержанию подмосковных территорий в порядке и чистоте, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора региона.

Самой популярной категорией, по которой оставляли жалобы жители, стала очистка тротуаров и проездов от снега. За неделю было решено 2 900 проблем по этой теме. Наибольшее число сообщений оставили жители городских округов Красногорск и Химки, а также Одинцовского городского округа.

«Лидирующие темы: «Очистка территории тротуара, проезда от снега и наледи»; «Неисправность фонарей наружного освещения»; «Очистка контейнерной площадки от ТКО». Все эти обращения были отработаны в срок», ‑ рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области – главный государственный административно-технический инспектор Подмосковья Олег Баженов.

За прошедшую неделю ЦУР помог решить 591 проблему с неисправностью фонарей наружного освещения. Чаще всего сообщения о таких проблемах оставляли жители городских округов Красногорск, Химки и Наро-Фоминского городского округа.

Также с помощью ЦУР было решено 212 проблем, связанных с очисткой контейнерной площадки от ТКО. Такие обращения чаще всего поступали от жителей городских округов Люберцы и Мытищи, а также Одинцовского городского округа.