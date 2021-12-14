Город Раменское возник в далеком 1760 году. Ныне это административный центр одноименного округа, в котором проживают более 400 тыс. человек. В Раменском округе находятся достопримечательности, притягивающие туристов со всего Подмосковья и из других регионов. Помимо развития турсферы, в муниципалитете проводят масштабные работы по созданию комфортной городской среды, модернизации объектов здравоохранения, социальной газификации. О том, какие изменения ждут жителей и гостей, в интервью РИАМО рассказал глава Раменского городского округа Виктор Неволин.

— Виктор Валентинович, Раменский округ находится достаточно близко к Москве. Повышает ли такое соседство туристическую привлекательность территории?

— В пандемийное время туристическая активность находится не на самом высоком уровне, но у нас есть пять потенциальных точек развития, которые должны обеспечить округу прирост турпотока. Для этого нужны не только муниципальные и региональные инвестиции, но и инвестиции частных собственников.

Чтобы туризм стал одной из экономических составляющих развития округа, нужна единая концепция. Она уже разработана, а реализация предполагается не только за счет бюджетного финансирования, но и за счет государственно-частного партнерства. Часть этой концепции уже реализуется инвесторами.

Точки роста - это и Фабричный двор, и Гжель, где АФК «Система» вместе со Сбербанком реализуют проект туристско-рекреационного кластера «Город Гжель». Еще это дачный поселок Кратово, дворцово-парковый ансамбль «Усадьба Быково», Боровский курган. Некоторые из этих объектов открыты, и все они привлекательны для туристов.

— Фабричный двор, бывшая Раменская бумагопрядильная и ткацкая мануфактура, стал памятником архитектуры, сохранится ли в дальнейшем его исторический облик?

— Вопрос по Фабричному двору находится на согласовании со всеми ведомствами. Фабрика старая, это памятник культурного наследия, и новодела там никакого не может быть. Все изменения и перепланировки будут проходить с согласованием в Министерстве культуры.

— Расскажите поподробнее о будущем туристско-рекреационном кластере в Гжели. Каким он будет?

— Объединение «Гжель» совместно с Гжельским фарфоровым заводом создали совместное предприятие, которое включает несколько крупных организаций, на базе которых будет создаваться туристический промышленно-рекреационный комплекс. Он будет включать рестораны, производственные линии, на которых туристы смогут пройти обучающие мастер-классы.

На территории предприятия появится парковая зона с архитектурой в европейском стиле. При поддержке Московской области мы начали благоустройство городской среды, прилегающей к территории завода.

— Скажите, как проходит реализация национальных проектов в Раменском округе?

— В нашем округе реализуются все нацпроекты. В рамках проекта «Образование» в 10-м микрорайоне построена школа на 1 100 мест. Сейчас строим пристройку к школе №6 на улице Серова. В сельских школах в рамках нацпроекта уже открыто 12 «Точек роста» (образовательные центры - ред.), а в 2022 году появится еще девять.

В рамках проекта «Здравоохранение» в нашем округе за последние 1,5 года построили два новых фельдшерско-акушерских пункта – в с. Ульянино и д. Нестерово. В этом году полностью заменили автопарк станции скорой помощи, более 50 машин поступило для работы неотложной помощи Раменской областной больницы. Сейчас идет реконструкция Удельнинской поликлиники и ремонт терапевтического корпуса центральной поликлиники в Раменском. Идет замена оборудования, в этом году в Раменскую больницу поступило 182 единицы техники, среди которой есть и тяжелое оборудование - аппараты МРТ и КТ.

В рамках национального проекта «Культура» идет обновление в школах искусств. Например, для детской школы искусств №2 и музыкальной школы п. Удельная в этом году закупили инструментов и оборудования на 16 млн рублей. Большие изменения ждут дом культуры «Победа», мы его уже ремонтируем. По проекту «Демография» поддерживаем многодетные семьи. Проект «Активное долголетие» ежегодно расширяется новыми активностями, только в этом году мероприятия посетило более 3 тыс. человек.

Спорт тоже является частью президентских проектов. Например, в этом году в д. Кузнецово открыт, наверное, единственный построенный по федеральной программе физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.

Кроме того, в ковидное время особенно важна поддержка малого и среднего бизнеса. В нашем центре «Мой бизнес» молодые предприниматели могут узнать, какую поддержку они могут получить.

— Какими успехами может похвастаться муниципалитет в плане цифровизации?

— Цифровизация касается всех нас. Это единый проект, который внедряется в сферу оказания государственных и муниципальных услуг, в сферу ЖКХ, он также затрагивает и другие национальные проекты. Например, наши библиотеки оцифровывают краеведческие материалы. А Раменский музей с прошлого года входит в состав участников проекта по созданию мультимедиа-гидов с применением технологии дополненной̆ реальности на основе цифровой̆ платформы «Артефакт». Абсолютно все сферы жизни уходят в «цифру».

— В городском парке Раменского проводится обновление инфраструктуры, как в конечном итоге изменится это популярное место отдыха?

— В парке началась масштабная реконструкция, эти работы разбиты на два года. Будет проведено благоустройство, появятся новые архитектурные формы. Для молодежи обустроят новые площадки для занятий спортом, в том числе скейт-боул, где ребята смогут кататься на роликах, скейтбордах, самокатах.

Кроме того, предстоит благоустроить зону возле родника Святой Троицы, у бассейна «Сатурн». Некоторые спортивные площадки в парке будут демонтированы, а некоторые реконструированы.

Сейчас идут работы по обустройству дорожно-тропиночной сети с добавлением новых пешеходных маршрутов для прогулок с учетом потребностей маломобильных групп населения. В целом работа предстоит масштабная, но мы постараемся ее завершить в 2022 году, самое позднее - в начале 2023 года.

— Один из самых важных вопросов для жителей отдаленных населенных пунктов - социальная газификация. Как эта программа реализуется в вашем округе?

— В общей сложности под программу соцгазификации у нас попадают свыше 10 тыс. человек, 6,5 тыс. домовладений - это огромное количество. Всего предстоит газифицировать 171 населенный пункт, в этом году - 50. На сегодняшний день газифицировано порядка 170 домовладений.

У нас работает офис социальной газификации, в котором жители могут заключить комплексные договоры. Сначала офис работал в д. Осеченки, потом он переехал в город Раменское. Кроме того, у нас работают мобильные офисы, они по графику выезжают к жителям на отдаленные территории округа. На сегодняшний день уже заключено более 700 комплексных договоров.