РИАМО - 13 дек. В городском округе Электросталь было выявлено нарушение по обращению с отходами. Инспекторы эконадзора оштрафовали компанию «МОП» за навалы мусора и сжигание отходов в бочках, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Компания занимается арендой и лизингом транспорта и технологического оборудования. На нарушения обращений с отходами пожаловались жители городского округа Электросталь. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья – министра экологии и природопользования региона Андрея Разина, на земельном участке компании были найдены навалы отходов, в том числе изделий из ПВХ и пенопласта.

«Здесь же обнаружены металлические бочки со следами сжигания отходов. За это нарушение на компанию наложен штраф на сумму более 100 тысяч рублей», – добавил Разин.

Ранее в Электростали была оштрафована на такую же сумму компания «Ломлидер», сотрудники которой на открытом грунте размещали отходы, лом электротехники, провода и кабели и допустили разливы нефтепродуктов.