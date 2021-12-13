РИАМО - 13 дек. В Подмосковье в этом году закончили вузы 2327 молодых специалистов педагогического профиля. Из них 84% - 1967 человек - нашли работу по специальности. В 2022 году ожидается выпуск еще 2327 профильных специалистов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Тема подготовки педагогических кадров обсуждалась на выездном заседании комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике, которое прошло в Государственном гуманитарно-технологическом университете.

Проблема дефицита учителей в школах области все еще остается актуальной, в том числе из-за строительства новых учреждений. Вопрос предлагается решать с помощью активной профориентационной деятельности. Так, в регионе создано 44 педагогических класса.

Председатель комитета Линара Самединова отметила, что такой формат уже доказал свою эффективность, 80% учеников пошли дальше в профильные вузы.

В трех вузах региона, где готовят педагогов - МГОУ, Орехово-зуевский университет и Коломенский университет – увеличено количество практических занятий. А практику продлили с 16 до 32 недель. Работает в Подмосковье и система повышения квалификации для уже работающих учителей.

В 2014 году в регионе появилась ассоциация педагогов Московской области, которая также включит в свою работу мероприятия по сокращению дефицита кадров.

«Главная задача - привлечь в педагогику самых талантливых молодых людей, умных и целеустремленных, имеющих хороший «фундамент знаний». Если мы хотим хороших специалистов, учить их должны еще более прогрессивные и образованные. Найти таких профи, удержать выпускника вуза - это большая кропотливая работа, но очень нужная и важная», - сказала Самединова.